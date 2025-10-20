Real Madrid, victorie la limită cu Getafe

Real Madrid s-a impus duminică seara, în deplasare, scor 1-0, în fața echipei Getafe, în etapa a 9-a din La Liga.

După o primă repriză fără goluri, partida s-a decis în ultimele 15 minute. Gazdele au rămas în inferioritate numerică în minutul 76, când Allan Nyom, intrat recent pe teren, a fost eliminat pentru conduită violentă. Un minut mai târziu, Kylian Mbappé a deschis scorul pentru Real Madrid. În minutul 84, Sancris a primit al doilea cartonaș galben, iar Getafe a terminat meciul cu nouă jucători.

Real Madrid a câștigat cu 1-0 și rămâne pe primul loc în clasament, cu 24 de puncte, urmată de FC Barcelona, care are 22. Getafe ocupă locul 12, cu 11 puncte.