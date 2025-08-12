Real Madrid vrea să împiedice desfășurarea meciului Villarreal – FC Barcelona la Miami

Real Madrid vrea să împiedice desfășurarea meciului Villarreal – FC Barcelona în orașul american Miami, delocalizarea acestei partide din La Liga fiind aprobată luni de Federația spaniolă de fotbal (RFEF), scrie L’Equipe.

Într-un comunicat dat publicității marți, Real Madrid s-a opus desfășurării meciului dintre Villarreal și FC Barcelona la Miami. Clubul madrilen, care consideră că această mutare încalcă ‘egalitatea dintre concurenți’, a contactat mai multe organizații ale fotbalului internațional.

‘Integritatea competiției impune ca toate meciurile să se desfășoare în aceleași condiții pentru toate echipele. Modificarea unilaterală a acestui regim subminează egalitatea dintre concurenți, compromite legitimitatea rezultatelor și creează un precedent inacceptabil care deschide calea unor excepții bazate pe alte interese decât cele strict sportive, subminând în mod clar integritatea sportivă și riscând falsificarea competiției’, a afirmat vicecampioana Spaniei.

Real Madrid regretă că cluburile din La Liga nu au fost consultate și consideră că acest meci de pe un alt continent ‘încalcă principiul esențial al reciprocității teritoriale care guvernează competițiile de campionat cu două runde (acasă-deplasare), (…) acordând un avantaj sportiv necuvenit cluburilor solicitante’.

Madrilenii au anunțat că au contactat FIFA, UEFA și Consiliul Superior al Sportului (CSD) pentru a împiedica desfășurarea meciului în Florida. Dacă cererea celor două cluburi nu este respinsă de instituții, Villarreal – FC Barcelona ar putea deveni primul meci oficial de campionat jucat în străinătate, înaintea unui probabil meci din Serie A la Perth, Australia, între AC Milan și Como, pe 6 februarie 2026.