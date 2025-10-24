Real Madrid vs. Barcelona, 26 octombrie: cote și ponturi pariuri pentru El Clasico

În orice competiție și în orice formă ar fi echipele, o confruntare dintre Real Madrid și FC Barcelona promite spectacol desăvârșit! Acum, contextul este poate mai favorabil ca niciodată pentru fotbal de înaltă calitate: formațiile ocupă locurile 1 și 2 în clasamentul LaLiga și vin după victorii obținute atât în campionatul Spaniei, cât și în Liga Campionilor.

El Clasico de duminică, 26 octombrie, ora 17:15, care se va desfășura pe impresionantul stadion Santiago Bernabéu, face parte din programul etapei cu numărul 10 în prima ligă spaniolă. Real Madrid este lider în LaLiga, cu 24 de puncte, urmată de FC Barcelona, cu doar două puncte mai puțin. Rezultatul ar putea consolida astfel poziția madrilenilor sau ar putea să-i aducă pe catalani pe primul loc.

Cele mai recente meciuri jucate de cele două echipe

În campionat, ambele echipe au trecut la limită de adversarii lor din etapa anterioară: 1-0 pentru Real Madrid pe terenul lui Getafe, 2-1 pentru FC Barcelona în jocul cu Girona.

În Liga Campionilor, ambele formații din Spania au lăsat o impresie foarte bună. Real Madrid a învins pe Juventus, scor 1-0, iar FC Barcelona a câștigat categoric partida cu Olympiacos, scor 6-1.

Dacă ținem cont de faptul că loturile celor două cluburi valorează în jur de 1 miliard de euro fiecare, așteptările sunt maxime pentru derby-ul de duminică după-amiază, când sportivii cu rang de superstar au posibilitatea să strălucească în fața unui stadion plin, cu peste 80.000 de spectatori în tribune. Desigur, o mulțime de fani din întreaga lume vor urmări meciul în direct, la TV și pe internet.

Pariuri sportive pe El Clasico

Interesul enorm pentru duelul fotbalistic Real Madrid vs. Barcelona este reflectat și de efervescența cotelor la pariuri online. Pariorii pot selecta variantele preferate dintr-o ofertă vastă, mizând de exemplu direct pe golurile înscrise – selecții precum Ambele Înscriu (GG), cotă 1.37, Peste 2.5 goluri, cotă 1.38, ori chiar Peste 4.5 goluri, cotă 3.10.

În ultimul meci direct, nu doar că ambele formații au punctat, dar scorul de 4-3 a validat până și eventualele pariuri Peste 6.5 goluri, care au ajuns la cota 11.50 înainte de meci. Catalanii au avut succes în precedentele 4 întâlniri directe, dar acum vor evolua în Capitala Spaniei fără a putea conta pe una dintre vedetele lor de bază, Robert Lewandowski, care a suferit de curând o accidentare severă.

Cotele la pariuri pentru al 262-lea episod din El Clasico o indică pe Real drept favorită certă. Cota pentru victoria gazdelor este 2.08, față de cota 3.10 din dreptul scenariului în care FC Barcelona reușește să se impună pentru a 5-a oară consecutiv în aceste confruntări directe. Un rezultat de egalitate pare mai puțin probabil, fiind cotat cu 3.60.

Noutăți relevante pentru catalani

Deși au încercat să anuleze sancțiunea, cei de la FC Barcelona nu au avut câștig de cauză în ceea ce privește suspendarea antrenorului Hansi Flick. Acesta va lipsi așadar de pe banca tehnică, dar vestea bună pentru catalani este că doi jucători importanți, Raphinha și Ferran Torres, s-au refăcut după accidentări din ultima perioadă, exact la timp pentru meciul cu Real Madrid.

În sezonul trecut, FC Barcelona a marcat 16 goluri în cele 4 partide cu „galacticii”, pe care i-a învins cu 4-0 şi 4-3 în La Liga, cu 5-2 în Supercupa Spaniei şi cu 3-2 în finala Cupei Regelui.

Acum, chiar înainte de marele derby al Spaniei, fundașul Alejandro Balde, care evoluează pentru clubul catalan încă din anul 2020 (inițial la echipa a doua), a lansat o declarație incendiară: „Sper să umilim din nou Madridul pe Bernabeu, dar cel mai important este cine câștigă cele trei puncte. Cred că avem sentimente bune înainte de El Clásico, dar nu contează care echipă este într-o formă mai bună. În acest meci, orice se poate întâmpla”.

Concluzia lui Alejandro Balde este desigur corectă: nimic nu poate fi cu totul surprinzător într-un El Clasico, orice rezultat se poate consemna într-un meci în care joacă echipe atât de puternice, cu valori asemănătoare.

Cotele pot suferi modificări. Pariurile sportive cu mize reale sunt dedicate în exclusivitate persoanelor care au împlinit 18 ani. Fii responsabil!