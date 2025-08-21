Reația presei din Senegal după transferul lui Mamadou Thiam la FCSB: ”Are șansa de a străluci”

Universitatea Cluj a anunțat oficial ultima afacere făcută cu FCSB.

Andrei Gheorghiță fost cedat definitiv la Universitatea Cluj, iar Thiam a ajuns în curtea lui Gigi Becali.

Jurnaliștii senegalezi au analizat transferul jucătorului la gruparea bucureșteană și au precizat că acesta reprezintă șansa lui de a se face remarcat în fotbalul european.

„Perioada de transferuri continuă să fie una aglomerată în România. FCSB, unul dintre cele mai de succes cluburi din țară, a anunțat oficial sosirea lui Mamadou Khady Thiam, un atacant franco-senegalez în vârstă de 30 de ani. Acesta a semnat un contract pe un an, cu o opțiune pentru încă doi ani. Un transfer negociat cu Universitatea Cluj.

Anterior jucător la Universitatea Cluj, Thiam se alătură FCSB-ului pentru un acord care include plata a 50.000 de euro și transferul permanent al lui Andrei Gheorghiță, deja împrumutat în acest sezon. Această mutare permite clubului bucureștean să-și întărească linia de atac, în timp ce Denis Alibec, un alt atacant experimentat, se confruntă cu probleme fizice.

Un atu ofensiv pentru FCSB, deoarece este puternic și are un bun simț al golului, Thiam sosește la București cu misiunea de a aduce profunzime și eficiență sectorului ofensiv. Deja familiarizat cu Liga 1 din România, ar trebui să se integreze rapid în colectiv.

Pentru FCSB, această achiziție se înscrie într-o logică de consolidare a unui lot capabil să joace rolurile principale în campionat și să țintească un loc în cupele europene. Pentru Thiam, este oportunitatea de a face un pas înainte într-un club mai expus, cu șansa de a străluci pe scena continentală”, a scris presa din Senegal.