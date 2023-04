Recomensă pentru Leon Rotman! Primul dublu campion olimpic român a fost decorat de COSR

Fostul canoist Leon Rotman, dublu medaliat cu aur la JO de la Melbourne din 1956, a primit Colanul de Aur pentru întreaga carieră.

Leon Rotman a primit cea mai înaltă distincţie oferită de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român

Aceasta este cea mai înaltă distincţie oferită de Comitetul Olimpic şi Sportiv Român. „E un moment solemn, în care ne gândim la istorie, pentru că cine nu îşi cunoaşte istoria nu are viitor.

Avem plăcerea şi privilegiul de a a avea în rândul nostru pe domnul Leon Rotman, cel mai în vârstă campion olimpic, care astăzi primeşte, din partea Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Colanul de Aur, cea mai înaltă distincţie a COSR.

Este cel mai în vârstă campion olimpic al României şi este o mare onoare pentru noi să-i oferim cea mai înaltă distincţie a Comitetului Olimpic şi Sportiv Român”, a afirmat preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

Leon Rotman, care pe 22 iulie va împlini 89 de ani, a mulţumit celor prezenţi şi i-a înmânat, simbolic, o pagaie campionului european şi mondial Cătălin Chirilă.

„Eu am vorba mea, mai bine mai târziu decât niciodată. Dacă Dumnezeu vrea, în iulie voi adăuga încă un an celor 88 pe care îi am. Eu mulţumesc tuturor, colegi şi foşti colegi, şi aş vrea să aduc şi un omagiu celor care nu mai sunt printre noi.

Eu vreau să-i înmânez lui Cătălin Chirilă o pagaie făcută special pentru mine de primăria oraşului Reghin, pentru faptul că am concurat pe bărcile fabricate la Reghin. I-o înmânez lui Cătălin să aibă spor anul viitor, să-i bată pe toţi la Olimpiadă”, a declarat Rotman.

„Am muncit mult, am vrut să fiu mai tare ca alţii”, a spus Leon Rotman

Fostul mare sportiv le-a adus un omagiu bunicii sale şi părinţilor. „Eu astăzi exist datorită bunicii mele, ardeleancă. Şi vreau să îi aduc un omagiu bunicii mele, pentru că datorită ei eu sunt aici în prezenţa dumneavoastră.

În momentul în care a început Al Doilea Război Mondial, ea a plecat împreună cu celelalte rude ale mamei în Ardeal, şi de acolo au fost îmbarcaţi în vagoanele pentru Auschwitz. Şi bunica mea a murit, nu se ştie pe unde, la 84 de ani, în drum către Auschwitz.

Le mulţumesc şi părinţilor mei, care m-au crescut bine. Am muncit mult, am vrut să fiu mai tare ca alţii”, a mai spus el.

Chirilă a afirmat că prin pagaia oferită de Rotman a primit toată puterea pe care acesta a avut-o la JO din 1956.

„Prin această pagaie cred că primesc toată puterea pe care a avut-o domnul Rotman când i-a învins pe adversari şi îmi doresc să fac acelaşi lucru la următoarea Olimpiadă şi la toate competiţiile care vor urma. Îmi dă foarte multă încredere şi putere pentru viitor.

E un exemplu şi mi-aş fi dorit să îl cunoască mai mulţi copii, pentru că din păcate nu-l cunoaşte foarte multă lume din sport. Este o motivaţie în plus pentru orice sportiv.

Îmi dă putere, pe 8 mai urmează să plecăm la Cupa Mondială şi voi încerca să câştig. Titlul olimpic cred că este pregătit pentru mine”, a afirmat Chirilă.