Record de cheltuieli pentru cluburile din Premier League pe parcursul unei ferestre de transferuri: 2,37 miliarde de lire sterline

Cheltuielile pentru transferuri din Premier League au atins un nivel record, cu mai puţin de o săptămână înainte de închiderea perioadei de transferuri, după ce Leeds United l-a achiziţionat joi pe atacantul echipei AC Milan, Noah Okafor, pentru suma de 18 milioane de lire sterline, relatează Reuters.

Suma ar putea ajunge chiar la 3 miliarde de lire sterline

Sosirea lui Okafor pe Elland Road, după transferul lui Amine Adli de la Bayer Leverkusen la Bournemouth, a dus cheltuielile totale peste cele 2,36 miliarde din fereastra de transferuri din vara anului 2023, potrivit FootballTransfers.com.

Mai multe alte transferuri importante între momentul actual şi închiderea perioadei de transferuri, inclusiv vânzarea probabilă a lui Eberechi Eze de la Crystal Palace la Arsenal, înseamnă că sumele cheltuite de cea mai profitabilă ligă de fotbal din lume ar putea ajunge chiar la 3 miliarde de lire sterline.

În timp ce lista cluburilor cu cheltuieli mari este condusă de campioana Liverpool (289 milioane de lire sterline), Chelsea (246 milioane), Manchester United (208 milioane) şi Arsenal (194 milioane), chiar şi grupările cu resurse mai mici au cheltuit sume importante.

Şase cluburi au doborât recordurile proprii de transferuri, printre care Liverpool, care a plătit 100 de milioane de lire sterline şi încă 16 milioane în plăţi suplimentare către Bayer Leverkusen pentru Florian Wirtz.

Burnley a stabilit un nou record al clubului, plătind 25 de milioane de lire sterline pentru mijlocaşul Chelsea Lesley Ugochukwu, în timp ce clubul promovat Sunderland a făcut acelaşi lucru, semnând cu mijlocaşul Habib Diarra pentru 26 de milioane de lire sterline de la Strasbourg, parte a unei campanii de întărire a lotului în valoare de 142 de milioane de lire sterline.

În ciuda faptului că nu a jucat în Premier League timp de opt sezoane, Sunderland a cheltuit mai mult decât orice alt club din celelalte ligi de top din Europa, cu excepţia celor două cluburi spaniole, Atletico Madrid şi Real Madrid.

Nottingham Forest a doborât de două ori recordul de transferuri în perioada actuală, în care a cheltuit aproape 150 de milioane de lire sterline, inclusiv pentru achiziţionarea elveţianului Dan Ndoye de la Bologna şi a lui Omari Hutchison de la Ipswich Town.

Cheltuielile Premier League în această vară sunt mai mari decât cele din Serie A din Italia, Bundesliga din Germania, Ligue 1 din Franţa şi LaLiga din Spania la un loc.

Serie A ocupă locul al doilea în clasamentul cheltuielilor, cu aproximativ 783 de milioane de lire sterline investite în jucători, deşi cluburile din ligă au recuperat mai mult decât atât din vânzări.

Puterea Premier League pe piaţa transferurilor se explică în mare parte prin contractele uriaşe de difuzare. Acest sezon este primul dintr-un contract de patru ani pentru drepturile de difuzare TV în ţară, în valoare record de 6,7 miliarde de lire sterline.