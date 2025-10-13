Record de participanți la maratonul de la Budapesta

Ediția a 40-a a maratonului de la Budapesta, desfășurată duminică, a înregistrat un număr record de participanți, 40.000 de oameni din 119 țări, au anunțat organizatorii.

Victoriile au revenit maghiarilor Mate Vasarhelyi și Viktoria Nyikos

”Evenimentul de anul acesta reprezintă cea mai mare adunare sportivă de masă din istoria Ungariei”, a precizat principalul responsabil cu organizarea, Arpad Kocsis.

El a menționat că 9.000 de participanți au provenit din străinătate, iar 9.352 de alergători au completat cursa.

La masculin s-a impus maghiarul Mate Vasarhelyi, cu timpul de 2 h 22 min 17 sec, urmat de conaționalul Bence Vitarius, 2 h 27 min 37 sec. Podiumul a fost completat de polonezul Jakub Galasiewicz, în 2 h 34 min 16 sec.

Atleta maghiară Viktoria Nyikos a câștigat la feminin în 2 h 50 min 28 sec, urmată de irlandeza Caoimhe Nic Fhogartaigh, 2 h 53 min 38 sec, și de o altă reprezentantă a Ungariei, Reka Kormendi, 2 h 55 min 34 sec.

Evenimentul a cuprins și acțiuni speciale, cum a fost faptul că multiplul campion mondial și european la para triatlon Peter Boronkay și-a împins prietenul cu dizabilități Andras Nagy, într-un scaun cu rotile special, pe tot parcursul cursei de 42,195 km.

De asemenea, pompierii Tibor Borbas și Elek Keller au completat cursa purtând 15 kilograme de echipament de protecție, cel mai vârstnic participant la maraton fiind Ferenc Kis, în vârstă de 81 de ani.