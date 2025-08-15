Record după record în Premier League! Peste 2 miliarde de euro aruncate pe transferuri. Cum stau La Liga, Serie A și Bundesliga

Mai sunt doar două săptămâni până se încheie perioada de transferuri. În această vară, am avut parte de niște mutări spectaculoase.

Cluburile din Premier League au investit cei mai mulți bani, așa cum era de așteptat, iar Liverpool este campioana achizițiilor. „Cormoranii” au aruncat cu peste 300 de milioane de euro.

Echipele din Premier League au spart banca. Peste 2 miliarde de euro s-au plătit pe transferuri

Premier League își consolidează statutul de forță financiară absolută. S-au cheltuit deja 2,37 miliarde de euro, și cel mai probabil suma va crește semnificativ până în septembrie.

De peste un deceniu, Anglia este liderul incontestabil al investițiilor în fotbal. Drepturile TV interne și internaționale, negociate la sume astronomice, permit cluburilor din Premier League să cumpere jucători la prețuri uriașe.

De altfel, distanța față de restul Europei rămâne uriașă: LaLiga a cheltuit 514 milioane, în Serie A s-au plătit 739 milioane de euro pe transferuri, iar în Bundesliga 596 milioane de euro.

În fruntea tuturor stă Liverpool, campioana en-titre, care nu își temperează apetitul după cucerirea titlului. „Cormoranii” i-au adus pe Anfield pe Florian Wirtz (125 milioane), Hugo Ekitike (95), Milos Kerlez (46,9), Jeremie Frimpong (40) și Armin Pecsi (1,8).

În schimb, Liverpool încă monitorizează cu atenție situația lui Alexander Isak, atacantul suedez al celor de la Newcastle. „Cormoranii” ar fi dispuși să plătească peste 100 de milioane de euro în schimbul vârfului.