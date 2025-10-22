Record la strângerea de fonduri caritabile la Maratonul de la Londra

Ediția 2025 a maratonului de la Londra și-a consolidat statutul de cel mai mare eveniment anual de strângere de fonduri de o zi din lume, stabilind un nou record cu 87,3 milioane de lire sterline pentru caritate.

Cu 13,8 milioane de europ mai mult decât în 2024

La maratonul Londrei din 27 aprilie, 56.640 de alergători au trecut linia de sosire, stabilind un Record Mondial Guinness pentru cel mai mare număr de persoane care au parcurs tradiționala distanță de 42,195 km.

Totalul sumelor strânse pentru acte caritabile, de la prima ediție a maratonului londonez, din 1981, se ridică la 1,4 miliarde de lire sterline.

”Suntem extrem de mândri că Maratonul de la Londra TCS continuă să stabilească noi recorduri”, a declarat Hugh Brasher, directorul executiv al London Marathon Events, într-un comunicat. ”Deși are loc într-o singură zi în fiecare an, impactul său depășește cu mult acest nivel”, a mai spus Brasher.

Enthuse, partenerul oficial de strângere de fonduri online, a raportat un alt an record, cu peste 35,77 milioane de lire sterline strânse prin intermediul platformei sale. Donația medie a fost de 46,75 lire sterline, iar pagina de strângere de fonduri a adus în medie 2.809 lire sterline.