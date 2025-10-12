Record mondial pentru Gretchen Walsh la 50 m fluture, în bazin scurt

Înotătoarea americană Gretchen Walsh a doborât propriul său record mondial la 50 m fluture, în cadrul concursului de Cupă Mondială în bazin scurt (25 m) de la Carmel (SUA).

Leon Marchand a ratat aurul la 200 m mixt pentru 30 de sutimi

Walsh a parcurs cele două lungimi de bazin în 23,72, îmbunătățind cu 22 precedentul record pe care îl stabilise anul trecut la Budapesta. Ea deține, de asemenea, cele mai bune cinci performanțe din istorie pe această distanță.

În proba de 200 m mixt, cvadruplul campion olimpic francez Leon Marchand s-a clasat pe locul doi, la 30 de sutimi în urma partenerului său de antrenament Shaine Casas, care s-a impus în 1:49,43.

Marchand a terminat pe locul secund și în proba de 200 m spate, după ungurul Hubert Kos, în timp ce Casas s-a situat pe trei.

Cei trei înotători se antrenează împreună în Texas sub bagheta lui Bob Bowman.

La 100 m spate, americanca Regan Smith a învins-o pe australianca Kaylee McKeown. Smith, deținătoarea recordului mondial al distanței, s-a impus în 54,92, cu un avans de 13 în fața lui McKeown, cea care a privat-o de aurul olimpic la Paris în 2024 și de titlul mondial în bazin olimpic (50 m) la Singapore în luna august.