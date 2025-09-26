Record pentru Andrzej Bargiel. A coborât de pe Everest pe schiuri, fără butelii de oxigen

Alpinistul polonez Andrzej Bargiel, în vârstă de 37 de ani, a intrat în istorie după ce a reușit prima coborâre integrală pe schiuri de pe Everest, fără a folosi oxigen suplimentar, informează AFP.

Ascensiunea pe cel mai înalt vârf al lumii, 8.848 de metri, a fost realizată tot fără mască de oxigen, iar luni sportivul a început coborârea spectaculoasă pe pantele înzăpezite ale muntelui himalayan.

Pe contul său de Instagram, Bargiel a publicat imagini în care apare urcând spre vârf cu schiurile în spate și apoi alunecând pe zăpada neatinsă. Deși Everestul a mai fost coborât pe schiuri în trecut, nimeni nu reușise până acum să parcurgă întreaga distanță fără sprijinul buteliilor de oxigen.