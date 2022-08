Recordul lui David Popovici, comentat de la locul acțiunii: „E colosal! A dat orice calcul peste cap”

Înotătorul român David Popovici a câștigat medalia de aur la CE de natație de la Roma, în proba de 100 m, stabilind un nou record mondial, 46,86.

Răzvan Florea este convins că a venit momentul lui David Popovici

Răzvan Florea, medaliatul cu bronz la JO de la Atena din 2004, are numai cuvinte de laudă la adresa tânărului care va împlini 18 ani pe 15 septembrie.

El a dezvăluit cum a trăit performanța reușită de Popovici în capitala Italiei. „Eu sunt la Roma, fac pare din echipa României. Suntem extrem de fericiți ca am luat parte la mega performanța lui David. El chiar merită. Ne-a arătat mereu performanțe.

Cum a zis și el, a venit momentul. Cred că toată lumea aștepta acest record mondial. S-a făcut la Foro Italico, unde se stabilise și în 2009. A fost o cursă formidabilă. David a făcut încă o dată față cu brio. Ne-a adus o bucurie.

Nu cred că David Popovic a putut bate un record la antrenamente. Într-o competiție majoră poți arăta un rezultat pe măsură. E ceva extraordinar. David de când a venit la Roma a fost setat pe o performanță extraordinară. Prin ce a arătat dimineață, a demonstrat deja o formă bună”, a declarat Răzvan Florea, la Digi Sport Matinal.

David Popovici e primul sportiv care a înotat 100 m de două ori sub 47 de secunde

Răzvan Florea a făcut cunoscut că David Popovici își stăpânește mai bine emoțiile. „E colosal. E primul sportiv care a înotat de două ori sub 47 de secunde. David are deja doi timpi. Noi trebuie să-l sprijinim pe David.

Probabil că se gândește acum la 45 de secunde. Nu știm ce ne rezervă viitorul. Ne-a arătat mereu că barierele lui sunt departe. Se poate gândi în anii următori să ajungă mai bun.

Statisticile arată o vârstă optimă. E încă tânăr. Mai are 4-5 ani. Dacă ne raportăm la era de acum 20 de ani, vârsta optimă era de 24-25 de ani. Acum poate a mai scăzut cu un an, doi. David Popovici are 17 ani, a dat orice calcul peste cap.

David este deja în al doilea an de concursuri majore și odată cu aceste concursuri a prins experiență. Automat lucrurile se schimbă. Stăpânește mai bine emoțiile. Sunt lucruri pe care le poți câștiga într-un an, doi”, a mai spus fostul sportiv.

David Popovici este în semifinale la 200 m

David Popovici a înotat în ultima serie, a 6-a, și a câștigat-o destul de lejer, în 1:46,87, fiind cu aproape trei zecimi mai rapid decât al doilea clasat, francezul Hadrien Salvan (1:47,06).

Sportivul nostru a fost primul după 50 de metri, dar după 150 de metri a fost al treilea. Pe final, Popovici a forțat și a terminat primul.

Interesant este că 6 dintre cei 7 sportivi care au luat startul în Seria a 6-a s-au calificat în semifinale. Popovici și Salvan au fost urmați de italianul Marco de Tullio, lituanianul Danas Rapsys, elvețianul Andonio Djakovic și grecul Dimitros Markos.

Timp pentru penultimul act a obținut și ungurul Richard Marton, dar o țară nu poate trimite decât doi sportivi în semifinale, iar Kristof Milak (1:46,26, cel mai rapid din serii) și Nandor Nemeth (1:48,04) au fost mai rapizi decât el.

Aceștia au înotat în Seria a 4-a. Precedenta a dat trei sportivi pentru semifinale, din a 5-a s-au calificat doi plus alte rouă rezerve, iar din primele 3 niciun sportiv nu este eligibil pentru penultimul act.

Semifinalele au loc azi, de la ora 19:11, iar finala este programată luni, 15 august, de la 19:06.