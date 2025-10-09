Recordul stabilit de Novak Djokovic, după ce s-a calificat în semifinale la Shanghai

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic (5 ATP, cs 4), s-a calificat în semifinalele turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China).

Urmptorul adversar este monegascul Valentin Vacherot, aflat pe locul 204 ATP

Competiția este dotată cu premii totale de 9.196.000 de dolari, iar fostul lider mondial s-a impus, în două seturi, 6-3, 7-5, în fața belgianului Zizou Bergs (44 ATP).

Sârbul, câștigător a 40 de titluri Masters 1000, record în materie, va disputa în China a 80-a semifinală la turneele ATP 1000 din carieră, de asemenea un record absolut. Sârbul e cel mai vârstnic semifinalist la turneele de categorie ATP 1000.

La 38 de ani, el va disputa sâmbătă a a 10-a semifinală la Shanghai, un record absolut pentru turneul din China. În penultimul act, Nole îl va înfrunta în premieră pe Valentin Vacherot, din Monaco (204 ATP).

Acesta l-a învins în sferturi pe favoritul numărul 10, Holger Rune, după ce anterior îi eliminase pe Djere, Bublik, Machac, Griekspoor și Rune. La rândul lui, sârbul i-a mai depășit pe Cilic, Hanfmann și Munar, cedând doar două seturi în total.

Pe partea superioară a tabloului, semifinaliștii vor fi deciși de meciurile Daniil Medvedev – Alex De Minaur și Arthur Rinderknech – Felix Auger-Aliassime.