Red Bull primește amendă de 50.000 de euro pentru incidentul de pe grila de start

Echipa Red Bull a fost sancționată cu 50.000 de euro, jumătate din sumă fiind suspendată până la finalul sezonului 2025, pentru încălcarea regulamentului sportiv înainte de startul cursei de la Austin.

Un membru al echipei a intrat într-o zonă interzisă a grilei, lângă mașina lui Lando Norris, după începerea turului de formare, încălcând regulile de siguranță.

Potrivit Reuters, acesta ar fi încercat să îndepărteze un reper plasat de McLaren pentru poziționarea mașinii.

FIA a considerat fapta o eroare izolată, fără intenție, motiv pentru care a suspendat jumătate din amendă. Sancțiunea nu a afectat rezultatul cursei, câștigată de Max Verstappen, care a obținut a cincea victorie a sezonului. Red Bull rămâne pe locul patru la constructori.