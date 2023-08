Rednic, curajos înainte de duelul cu Poli Iași: „Sunt convins că vom lua toate cele 3 puncte. Noi suntem favoriți, jucăm acasă!”

UTA Arad va primi vizita celor de la Poli Iași în etapa a 4-a din Liga 1. Mircea Rednic are mare încredere în elevii săi.

Mai exact, „Puriul” a declarat că echipa sa este favorită și că va câștiga. Iată ce a spus.

„Sunt convins că vom lua toate cele 3 puncte. Noi suntem favoriți, jucăm acasă!”

„E prima săptămână în care am tot lotul la dispoziție, și ăsta e un lucru bun. Avem un meci important, nu există altă alternativă decât victoria. Sunt convins că vom lua toate cele 3 puncte. Noi suntem favoriți, jucăm acasă.

Am făcut maxim două schimbări de la meci la meci, suntem mult mai omogeni acum. Ne-am antrenat în efectiv complet și asta contează. Noi am suferit din punct de vedere fizic. Iar golurile le-am luat din faze fixe. Am avut și 3 penalty-uri dictate împotriva noastră, dintre care două, pentru ușoare contacte, au fost date de VAR.

La fiecare meci noi am înscris, am condus, alt lucru pozitiv. Trebuie să jucăm bine măcar 80 de minute. Mă bucur că reușesc și eu acum să pun 18 jucători pe bancă”, a declarat Mircea Rednic, în cadrul unei conferințe de presă.