Rednic, discurs acid la adresa jucătorilor: „Nu se poate să faci, bă, frate, așa greșeli! Normal că e frustrant”

Dinamo a fost eliminată din optimile de finală ale Cupei României, după ce a condus cu 1-0. FC Argeș a întors scorul pe final și a câștigat cu 2-1.

La finalul jocului din Ștefan cel Mare, Mircea Rednic nu a mai suportat și și-a pus la zid elevii. Este pentru a treia oară de la venirea ”Puriului” când ”câinii” conduc pe tabelă, dar nu reușesc să câștige. Cu UTA Arad au avut 2-0, dar s-a încheiat 2-2, iar cu Rapid a fost 1-0, dar, la fel, rezultatul final a fost unul de egalitate.

„Jucăm bine 70 de minute, după care facem greșeli copilărești, de manual. Ok, s-a pierdut mingea în careul lor. Să joci în careul advers, să te surprindă pe o minge deschisă în loc să te retragi… iar, în minutul 94, Latovlevici preia în careu fără să fie jenat, se întoarce, dă la poartă. Nu știu dacă Nica, dar nu se poate să faci, bă, frate, așa greșeli în ultimele minute. Intrai în prelungiri, se juca. Inadmisibil, zici că e prima dată când joacă.

Normal că e frustrant. Muncești, ești aproape să te califici și iei două goluri incredibile. Să scape ăla de la jumătatea terenului singur… Nu știu ce s-a întâmplat cu Filip. A zis că e ok, altfel nu-l riscam să joc. S-a accidentat și a trebuit să-l schimb, acum cred că are ruptură musculară, o lună cred că e out.

Acum cred că am mai câștigat, vreo 75 de minute ne-am mișcat, dar e de muncă. Jucătorii care au venit nu reușesc să joace două meciuri la rând. E oboseală, sunt probleme, nu puteam să risc ținând cont că pentru noi e important campionatul, dar azi am dat șanse și altor doi jucători. Am jucat cu alți doi atacanti, i-am lăsat aici acum 4 ani și tot aici i-am găsit. Nici măcar nu aleargă și sunt tineri… nu e de mirare că aduc alți jucători. Bravo lui Țîră, așa vreau, mi-a arătat că mă pot baza pe el. Sunt mulți care plâng, dar au șansa pe care o au acum și nu-mi demonstrează că mă pot baza pe ei.

N-am soluții ca fundaș dreapta. În afară de Sorescu, care și el e mai mult ofensiv decât defensiv, n-am soluții. O să vedeți cine vine. Avem acordul lor, vor semna, deci ăștia sunt sigur că vor veni. Vom beneficia de pauza care vine pentru națională și sunt sigur că putem să-i integrăm. Altfel cred că era situația dacă puteam să-i folosesc pe cei 6 titulari care mi-au lipsit azi, dar nu pot să risc, pentru noi e important campionatul.

Din iarnă. Până atunci, n-ai cum să treci peste niște etape. Cei care vin poate n-au mai jucat din mai, au nevoie de timp să se adapteze. Și pe Espinosa l-am forțat că n-am alte soluții. Diferența a fost făcută de rezerve azi, eu am avut doar tineret pe bancă”, a declarat Rednic, după meci.