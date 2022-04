Refuză Budescu să joace împotriva fostei sale echipe? Care este motivul pentru care mijlocașul ratează duelul cu FCSB

FCSB va primi vizita celor de la FC Voluntari, în cadrul etapei cu numărul 4 din play-off-ul Ligii 1. Pentru a profita de eșecul CFR-ului (2-3 cu Craiova, aseară), FCSB are nevoie de victorie. Constantin Budescu, actualul jucător al Voluntarului, nu va juca.

Constantin Budescu a revenit în România vara trecută, la FCSB. După ce nu a impresionat și a intrat ulterior în dizgrațiile patronului Becali, mijlocașul român a plecat de la roș-albaștrii. Acesta a semnat cu FC Voluntari, unde joacă în prezent, dar va rata meciul cu fosta sa echipă.

Care este motivul absenței lui Budescu

Budescu și-ar fi dorit să fie prezent la meci pentru a-și susține echipa, dar accidentarea pe care a suferit-o recent (în meciul câștigat cu 1-0 în fața Farului) nu îi permite acest fapt.

„Eu îmi doresc să câştigăm noi. Vom vedea ce se va întâmpla. Chiar voiam să ajung la meci, dar nu se poate, din păcate. Am ore de ore de recuperare, am întârziat. Am plecat de dimineaţă şi sunt un pic obosit şi prefer să văd meciul la televizor”, a transmis Budescu pentru AS.ro.

În 22 de partide bifate în acest sezon, Budescu a marcat 3 goluri și a oferit 2 assist-uri.