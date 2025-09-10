„Reghe“ a spart gheața: victorie uriașă și prima performanță obținută în Sudan

După trei meciuri fără victorie, în care a remizat de fiecare dată, Laurențiu Reghecampf a obținut primul succes, la Al-Hilal Omdurman, fix când îi ardea buza mai tare!

Laurențiu Reghecampf (49 de ani) răsuflă ușurat! Pentru că, după trei meciuri în care echipa sa n-a arătat mai nimic și a devenit ținta criticilor, victoria a venit într-un final, când Al-Hilal ajunsese cu spatele la zid.

Astăzi, în ultima etapă din grupa C, în Cupa CECAFA, trupa pregătită de „Reghe“ a întâlnit Kator (Sudanul de Sud), în Dar es Salaam (Tanzania). După un început spectaculos de meci, în care Cole a marcat pentru Al-Hilal, în minutul 11, după care Kator a egalat un minut mai târziu, partida a fost dominată de echipa lui Reghecampf. Care s-a și impus, fără emoții, scor 3-1.