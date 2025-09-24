„Reghe“ îngrozește în Sudan: „Ce face românul ăsta aici?!“. Dezvăluirile arabilor, bulversante

La nici două luni după ce și-a început aventura, la Al-Hilal Omdurman, Laurențiu Reghecampf (50 de ani) poate fi nevoit să-și facă bagajele pentru a reveni acasă.

În acest moment, fostul antrenor al FCSB-ului duce o lipsă cruntă a rezultatelor pozitive și, potrivit jurnaliștilor arabi, și-a făcut și o grămadă dușmani, la Al-Hilal Omdurman! Atât printre jucători, cât și în ceea ce privește stafful administrativ.

Văzând această situație, arabii s-au revoltat. „Ce face românul ăsta? Reghecampf n-a ratat ocazia de a vorbi la un post românesc de televiziune. El e aici, dar urmărește meciurile din campionatul românesc și le analizează pentru posturile de acolo. Cum poate fi concentrat el asupra problemelor de la Al-Hilal, având în vedere toată presiunea care există deja pe el?!“, au scris arabii chiar pe pagina de Facebook a clubului Al-Hilal Omdurman.