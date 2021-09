Reghecampf a pus la respect un titular al Craiovei: „Nu va putea rămâne la un nivel înalt!”

Tehnicianul oltenilor a vorbit despre discuția pe care a purtat-o între patru ochi cu unul dintre liderii vestiarului de la CSU!

Laurențiu Reghecampf se numără printre antrenorii români cu foarte multă personalitate, iar acest lucru se vede din plin și acum. Actualul tehnician al „juveților” a dezvăluit că a purtat o discuție cu portarul Mirko Pigliacelli, pe care l-a și lăsat ulterior pe banca de rezerve la primele două partide de la venirea sa în Bănie. Concret, italianul s-a arătat nemulțumit de concurența cu David Lazar, iar Reghe a decis să îi dea acestuia o lecție importantă.

„A fost rezervă (n.r. Pigliacelli). În momentul când nu acceptă concurența, înseamnă că nu își dorește să crească. Nu va putea rămâne la un nivel înalt. Nu există decât un singur răspuns. În momentul în care eu am discutat cu el despre acest subiect, a fost un monolog, și nu un dialog. Noi ne dorim la Universitatea Craiova ca, în fiecare moment, să existe concurență. Concurența este benefică, pentru că numai așa poți să crești. Nu putem sta într-un singur portar, pentru că se întâmplă să ai tot felul de accidente și evenimente într-un an competițional.

O echipă care se respectă și își dorește să câștige un campionat trebuie să aibă cel puțin doi portari de aceeași valoare. În momentul de față el și-a câștigat locul de titular, cu toate că eu l-am băgat pe Lazar două meciuri. A fost și o strategie a mea de a-i arăta lui Mirko că nu sunt ok discuțiile astea. În general, relația mea cu jucătorii este foarte corectă și foarte cinstită. Iar ei știu foarte bine că în momentul când există discuții și cineva este nemulțumit de faptul că are concurență, înseamnă că nu are ce căuta la această echipă”, a mărturisit antrenorul, pentru Playsport.