Reghecampf, după calificarea Craiovei în sferturile Cupei României: „Am respectat competiția”

CSU Craiova a câștigat în fața celor de Minaur Baia Mare, scor 4-0, și s-a calificat în faza sferturilor de finală ale Cupei României.

La finalul jocului, Laurențiu Reghecampf a declarat că acesta a fost obiectivul echipei sale. Oltenii sunt deținătorii en-titre ai trofeului, pe care vor să-l obțină și la finalul ediției actuale.

”Acesta a fost obiectivul nostru, să câștigăm meciul, să ne calificăm. A fost foarte frig, dar e bine că am câștigat. Acesta este riscul meseriei, ne-am temut și de acccidentări.

N-am odihnit pe nimeni, am încercat să introduc în teren jucătorii care erau cel mai bine pregătiți. În trei zile, jucăm acasă cu Mioveni și trebuie să ne pregătim și pentru meciul acela. Am respectat competiția și am încercat să introducem cei mai buni jucători”, a declarat Reghecampf, după meciul de la Baia Mare.