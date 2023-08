Reghecampf este pregătit să bată campioana Farul Constanța: „Eu am experienţă!”

CSU Craiova se pregătește de un nou duel tare în Liga 1. Oltenii joacă duminică, în deplasare, de la ora 21:30 cu campioana Farul Constanța.

Laurențiu Reghecampf a vorbit despre partida împotriva lui Gică Hagi și a trupei sale. Iată ce a spus tehnicianul Craiovei.

„Eu am experienţă!”

„Ne aşteaptă un meci important şi dificil, ştim exact ce ne aşteaptă, echipa campioană, dar mergem să ne câştigăm cele trei puncte. Le doresc mult succes în Conference League. Va fi un meci diferit faţă de cele disputate până acum de noi, sperăm să ne descurcăm, avem toţi jucătorii apţi şi sper să facem un 11 bun, care să se impună. Nu ştiu cât de spectaculos va fi, depinde şi de abordarea lor, mai ales că ei vor avea şi un meci în cupele europene până atunci. Este plăcerea fiecărui jucător să joace meciuri în cupele europene, dar şi să întâlneşti Universitatea Craiova, există orgolii când se întâlnesc cu noi, jucătorii se concentrează mai bine, e mai dificil când nu ai meciuri cu miză.

E bine pentru ei că au mai multe meciuri decât noi, dar şi dificil, pentru că există oboseala. Însă Farul are un lot numeros şi cu un rezultat bun în Europa vor avea un moral şi mai bun şi se vor mobiliza duminică. Eu am experienţă cu aceste meciuri europene şi jucătorii fac faţă în campionat după ce evoluează în Europa. Farul este periculoasă la fiecare fază, are calitate foarte bună, un antrenor cu mare experienţă, care ştie să-şi motiveze jucătorii foarte bine, jucătorii lor sunt pregătiţi şi ştiu ce au de făcut. Dacă nu vom intra concentraţi, ne va fi foarte greu. Din punctul meu de vedere, echipa campioană are un lot foarte bun, fac faţă indiferent de jucătorii care intră pe teren. Farul capătă experienţă internaţională şi pe termen lung îi va ajuta foarte mult. Nu există echipa a doua la Farul, există numai jucători care fac parte din lotul lor şi fac faţă la orice meci”, a declarat Laurențiu Reghecampf, în cadrul unei conferințe de presă.