Reghecampf, învins la revenirea în Liga 1! Mesajul pentru jucători

Laurenţiu Reghecampf a fost dezamăgit după primul eşec în campionat cu CS U Craiova. Felul în care jucătorii au tratat faza defensivă l-a nemulţumit total.

Oltenii au condus la pauză, însă au pierdut controlul meciului, iar FC Botoşani s-a impus cu 2-1 pe „Ion Oblemenco”. Reghecampf nu le-a iertat jucătorilor evoluţia şi promite că lucrurile se vor schimba la Craiova.

„Două reprize total diferite, o primă repriză foarte bună, am controlat jocul, am şi marcat. Zece minute foarte slabe în repriza a doua, în care adversarul marchează două goluri. Le-am spus jucătorilor la final că nu am cum să trec cu vederea peste unele lucruri. Ai ocazii, nu marchezi şi se termină cu înfrângere. Lumea rămâne cu ultima impresie, acea că ai pierdut meciul.

Am avut şi ghinion, portarul rău a avut câteva intervenţii incredibile.

Pe mine mă deranjează însă că primim foarte uşor gol. Trebuie să ne concentrăm pe faza de apărare şi pe anumite momente în care noi primim gol foarte uşor. Suntem prea poeţi, în 16 metri, nu ai voie. Mai ales la primul gol, trebuie să pui piciorul să nu tragă. Noi invităm adversarul să dea gol, şi lucrul ăsta nu o să se mai întâmple” – a declarat Reghecampf.

Noul antrenor al alb-albaştrilor i-a cerut patronului Mihai Rotaru întăriri la nivelul lotului de jucători.

„Toată lumea este de acord cu acest lucru, în special patronul echipei, dar nu se face peste noapte. Ca să aduci un jucător de mare valoare, trebuie să îl găseşti” – a explicat antrenorul CS U Craiova.

Cu FC Botoşani, noua achiziţie a Craiovei, Ionuţ Vână, a evoluat din primul minut al jocului.