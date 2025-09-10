Reghecampf s-a calificat cu Al Hilal Omdurman în semifinalele Cupei CECAFA, alături de două echipe din Tanzania și una din Rwanda

Antrenorul român Laurențiu Reghecampf s-a calificat cu echipa sudaneză Al Hilal Omdurman în semifinalele Cupei CECAFA Kagame, miercuri, după ce a dispus cu 3-1 de formația Kator (Sudanul de Sud).

Competiția este rezervată echipelor din Consiliul Federațiilor din Africa de Est și Centrală

Kindness Cole (12), Sunday Adetunji (17) și Taiwo Akire (18) au marcat pentru Al Hilal, care a câștigat Grupa C, cu 5 puncte (5-3).

Pe locul secund s-a clasat formația somaleză Mogadishu City, cu 5 puncte (3-2), Madani (Sudan) a avut 2 puncte, iar Kator tot 2 puncte.

Cupa CECAFA este o competiție rezervată echipelor din Consiliul Federațiilor din Africa de Est și Centrală.

În semifinale s-au calificat câștigătoarele celor trei grupe, Singida Black Stars (Tanzania), APR (Rwanda) și Al Hilal, precum și cea mai bună formație de pe locul al doilea, Kinondoni MC (Tanzania).