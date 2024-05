Regretul carierei lui Adi Popa: „Cea mai mare greșeală!”

Adi Popa a vorbit recent despre cea mai mare greșeală pe care a făcut-o în cariera sa.

Se pare că „Motoreta” regretă faptul că a revenit la FCSB în vara anului 2019. Iată dezvăluirea făcută.

„Cea mai mare greșeală!”

„Am făcut o greșeală. Cea mai mare greșeală din carieră a fost nu că m-am întors la FCSB, ci în România, în perioada aceea.



M-am lăsat convins de nea’ Gigi și am crezut tot ce am discutat și deznodământul nu a fost… Eram acolo și îl rugam să mă păsuiască câteva zile că aveam o discuție în Turcia, la Rizespor cred, și încă una în zona Golfului, dar în vinerea aceea trebuia să trimită lotul la UEFA pentru meciul cu Guimaraes și am cedat presiunii,” a declarat Adi Popa, potrivit celor de la ProSport.