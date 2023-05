Regretul lui Bogdan Lobonț din cariera de fotbalist: ”Am o rană care poate se închide!”

Bogdan Lobonț s-a retras de ani buni din cariera de fotbalist.

El a încercat și o cariera în antrenorat și chiar a fost la selecționer la echipele de tineret al României.

Lobonț a dezvăluit care este cel mai mare regret al său din cariera de jucător.

”Am o rană care poate se închide când voi califica națională la Mondial. E legată de meciul cu Slovenia, din Ghencea. E o rană deschisă. Vreau să o închid cu o calificare la Mondial, ca antrenor.

Stelea a apărat în tur, eu în retur. Și am luat gol de la Rudonja, care atunci a dat singurul gol al naționalei. Da, am greșit la gol. Am plecat prea devreme. Probabil dacă stăteam fix, mi-o dădea în brațe”, a declarat Bogdan Lobonț pentru gsp.