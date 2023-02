Regretul lui Eugen Neagoe după 2-0 cu CFR Cluj! Cum a comentat prestația lui Andrei Ivan

Universitatea Craiova a provocat campioanei CFR Cluj a doua „serie” de două eșecuri la rând în campionat.

„Cred că mai puteam marca”, este de părere Eugen Neagoe

Echipa olteană s-a impus sâmbătă, cu 2-0, pe teren propriu. CFR Cluj fusese învinsă runda precedentă de FCSB, cu 0-1, în Gruia. Formația pregătită de Dan Petrescu fusese învinsă de două ori la rând în Etapele a 15-a și a 16-a, de fiecare dată în deplasare, cu același scor, 1-2, de “U” Cluj-Napoca și Rapid.

Universitatea Craiova a depășit bine înfrângerea din runda precedentă, 1-2 cu Farul în deplasare, iar în Etapa a 26-a va juca pe Arena Națională cu FCSB.

„Băieții au meritat victoria, au făcut un meci bun. Am fost foarte mulțumit. Am început jocul cu o atitudine și o agresiune pe care nu am avut-o cu Botoșani și Farul Constanța. Am făcut și multe schimbări. Băieții au înțeles, chiar dacă am jucat împotriva unei echipe puternice. Cred că mai puteam marca.

Nu trebuie să mă felicit. Băieții merită felicitări. Tot ce s-a întâmplat pe teren am lucrat. Crețu și Nistor sunt doi jucători valoroși. În această seară am ales să începem cu alți jucători. Toți merită felicitări, inclusiv cei care nu au intrat.

Nu am realizat nimic, e o victorie importantă, dar trebuie să rămânem la fel de concentrați. Dacă vom juca așa și la meciurile următoare nu vom avea probleme. Asta ne-a lipsit”, a spus antrenorul Universității Craiova, Eugen Neagoe, după 2-0 cu CFR Cluj.

Lui Eugen Neagoe i-a fost ușor să alcătuiască linia de apărare

Tehnicianul este ferm convins că Andrei Ivan, autorul celor două goluri din meciul de sâmbătă, putea să mai marcheze.

„Încerc să folosesc cei mai în formă jucători, cei care se pregătesc cel mai bine. Asta a fost alegerea mea. Avem un lot numeros. Nu putem juca cu șase fundași centrali. Când nu primești gol, deși au mai fost mici greșeli, sunt mulțumit.

Linia de fund nu a jucat niciodată în această formulă. Sunt jucători de echipă națională, cu experiență. A fost ușor să mă hotărăsc în alcătuirea liniei de fund.

Popescu nu a fost al treilea portar. A fost rezervă la primele două jocuri. Nu am considerat că e al treilea portar. Le-am zis că sunt valoroși și că nu știu care va fi titlular. Azi a fost Popescu. Sper să aibă evoluții bune și atunci va rămâne în poartă.

Ivan merită felicitari. A marcat două goluri, cred că putea să mai înscrie. Astăzi dimineață am avut antrenament, la 11:30. Este meritul lor, a avut o execuție foarte bună, Cîmpanu a pasat foarte bine.

Sper ca Ișfan să ajungă cât mai rapid la cea mai bună formă, cum a fost la FC Argeș. Îmi doresc să fie foarte bine fizic, să ajute echipa. Poate juca în mai multe poziții. Am jucat cu patru jucători sub 21 de ani. Pe parcurs a mai intrat și Sala. Am ales între Sala și Danciu, doi mijlocași. Cîmpanu avea ceva probleme și am introdus copiii”, a încheiat el.