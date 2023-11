Regretul lui Horia Tecău în cazul de dopaj al Simonei Halep: „Alții au nevoie de sute, mii de execuții”

Pe 12 septembrie, jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost suspendată 4 ani pentru dopaj.

Horia Tecău știe că Simona Halep nu mai are de demonstrat nimic

Agenţia Internaţională pentru Integritate în Tenis (ITIA) a precizat că un tribunal independent a suspendat fostul lider mondial pentru două încălcări separate ale Programului Antidoping din Tenis (TADP).

Prima încălcare a regulamentului în cazul Simonei Halep (32 ani), dublă campioană de Mare Şlem (Roland Garros 2018, Wimbledon 2019), este legată de identificarea substanţei interzise roxadustat la US Open în 2022, în urma unui test antidoping în timpul competiţiei, iar a doua este legată de neregularităţile fin paşaportul său biologic (ABP).

Căpitanul nejucător al echipei feminine a României, Horia Tecău, își dorește ca Halep să aibă o ieșire frumoasă dion tenis.

„Simona nu mai are de demonstrat nimic, nimănui. Îmi doresc să revină cât mai repede și să mai joace tenis, să aibă un final de carieră într-o stare bună, o ieșire frumoasă din tenis. Acum, se pare că cel mai bun scenariu ar fi să revină într-un an.

Mi-ar plăcea să aibă bucuria de a mai juca. Nu mai are nimic să demonstreze nimănui. Ea deja ne-a bucurat, ne-a motivat, ne-a inspirat, sunt generații care joacă acum datorită ei.

Am crescut în generații ușor diferite, ea fiind mai mică decât mine. Dar mai târziu, când am început să știm unii de alții, prin școala de tenis din Constanța, m-am conectat cu ea atunci când eram în circuit”, a declarat el.

Horia Tecău regretă că nu a apucat s-o antreneze pe Simona Halep în Billie Jean King Cup

Fostul jucător de tenis este ferm convins că Simona Halep și-a păstrat capacitatea fantastică de a se mișca și a lovi mingea, deși nu a mai jucat de peste un an.

„Eu jucam deja de câțiva ani Grand Slam-uri, finale, iar ea intrase în primele 20, în primele 10 și aveam multe discuții cu ea despre mentalitate, despre atitudine, despre ce anume face diferența între top 20-30 și campionii de Grand Slam.

Eu îi ofeream perspectiva mea, pentru că și eu eram într-un proces în care învățam. Atunci am avut momente când vorbeam foarte mult, după care a urmat ‘explozia’ Simonei Halep.

Și-a creat o echipă unită, după modelul Sharapova și al altor jucătoare. S-a dus într-o bulă și a fost bine, dar îmi pare rău că n-am prins să îi fiu căpitan la Fed Cup.

La cum joacă și la cum am simțit-o, la potențialul ei de pe teren, în care am încredere și acum. Și mâine dacă revine, ea are o capacitate fantastică de a se mișca, de a lovi mingea, de a memora execuții foarte repede.

Dacă alții au nevoie de sute, mii de execuții, pe Simona o pui de câteva ori, dacă ea înțelege, repetă de câteva ori și are deja abilitatea”, a mai precizat el, la Poveștile Sport.ro.

Horia Tecău are 38 de titluri ATP în palmares, în proba de dublu masculin, dintre care două turnee de Grand Slam: în 2015 la Wimbledon și în 2017 la US Open. A mai câștigat, alături de Florin Mergea, medalia olimpică de argint la Rio de Janeiro, în 2016.