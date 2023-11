Regretul lui Marin Dună după victoria cu “U” Cluj-Napoca: „Nu am făcut meciuri proaste, dar n-am marcat”

Formaţia FC Voluntari a învins “U” Cluj-Napoca, în deplasare, cu 2-1, în etapa a 15-a a Superligii, ultima a turului.

„Nu am făcut meciuri proaste, dar n-am marcat”, a spus Marin Dună după ce FC Voluntari a învins “U” Cluj-Napoca

Gazdele au deschis scorul prin Ianis Stoica, în minutul 12, după care formația ilfoveană a înscris de două ori, Nemec (31) și Dumiter (67) trecându-și numele pe lista marcatorilor.

FC Voluntari a rămas în inferioritate, după eliminarea lui Carnat (72) pentru al doilea cartonaș galben, și a ratat un penalty prin același Dumiter în minutul 90+7.

La finalul partidei, antrenorul oaspeților, Marin Dună, a salutat jocul bun al echipei sale și a atras atenția că la fel s-a întâmplat și în meciurile precedente. FC Voluntari nu mai câștigase din etapa a 4-a, când a învins Rapid acasă cu 2-1.

„E foarte importantă această victorie. Vine după un moment lung fără victorie. Din punct de vedere moral ne face foarte, foarte, bine (n.r. această victorie). Puteam câștiga în oricare altă partidă.

Noi nu am făcut meciuri proaste, doar că n-am băgat mingea în poartă, n-am marcat goluri. Astăzi am marcat două, puteam să mai marcăm unul.

Per ansamblu, am făcut un joc foarte bun, în special după primirea golului, pentru că până la gol ne clătinam puțin. Din punct de vedere tactic, am respectat ce am pregătit. Este o victorie meritată.

Avem jucători cu experiență, iar acest lucru s-a văzut astăzi. Încrederea era la minim înaintea acestei partide pentru că jucătorii veneau după multe eșecuri”, a mai spus Dună.