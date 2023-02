Regretul lui Mario Camora după eliminarea din Conference League: „Trebuie să fim uniţi”

Căpitanul lui CFR Cluj, Mario Camora, a declarat, după eliminarea din Conference League, că îi pare rău pentru suporteri.

„Trebuie să continuăm aşa şi să fim uniţi”, a spus Mario Camora după CFR Cluj – Lazio 0-2

CFR Cluj a remizat, 0-0, pe teren propriu, cu Lazio, în returul play-off-ului pentru Conference League. Echipa antrenată de Dan Petrescu a ratat calificarea în optimi, după ce a fost învinsă în tur cu 0-1.

Mario Camora a declarat, la finalul meciului de pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, că formaţia sa „a ieşit cu capul sus” şi acum se gândeşte doar la lupta pentru câştigarea campionatului.

„Dacă dădeam gol în prima repriză putea să fie alt meci, dar, per total, cred că echipa a făcut un joc bun. Noi am avut încredere până la final. S-a văzut că şi în 10 jucători am încercat să dăm gol. Dar să nu uităm cu cine am jucat totuşi.

Aşa că zic eu că am ieşit cu capul sus şi acum ne gândim doar la campionat. Va fi greu în campionat, dar dacă vom avea această atitudine va fi greu să ne bată cineva. Trebuie să continuăm aşa şi să fim uniţi”, a spus căpitanul campioanei României.

„Noi acasă de obicei jucăm mai bine. Le mulţumim şi suporterilor pentru că azi am avut un stadion plin, ne-am bucura să fie şi în campionat la fel. Suporterii ne-au ajutat şi le mulţumim.

E păcat că acum pleacă trişti acasă, dar nu avem ce să facem, cred că au văzut că echipa a dat totul pe teren. Am jucat ofensiv, trebuia să încercăm. Până la urmă era doar 1-0 pentru ei după meciul tur. Nu aveam nimic de pierdut”, a adăugat Mario Camora.