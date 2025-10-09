Reguli de conduită pentru suporteri la meciul amical România – Moldova de pe Arena Naţională

Obligaţiile spectatorilor

Toţi participanţii la eveniment sunt obligaţi să respecte următoarele reguli:

Acces şi comportament general

Respectarea indicaţiilor organizatorilor şi ale forţelor de ordine;

Prezentarea documentelor de acces la intrare;

Supunerea la control corporal sumar; refuzul atrage interdicţia de acces;

Ocuparea locului indicat pe bilet;

Interdicţia de a introduce bagaje mai mari decât formatul A4 (210mm x 297mm x 210mm).

Obiecte şi materiale interzise

Bannere, pancarte, afişe cu conţinut politic, obscen, discriminatoriu sau provocator;

Materiale pirotehnice, recipiente din sticlă/plastic, arme, obiecte contondente;

Aparatură profesională foto/video, umbrele, vuvuzele, portavoci, staţii de amplificare;

Dispozitive LASER, articole vestimentare care ascund identitatea.

Comportament interzis

Consumul de alcool sau substanţe interzise în incinta stadionului;

Fumatul în tribune (inclusiv ţigări electronice); permis doar în zonele special amenajate;

Scandări cu caracter rasist, xenofob, politic sau discriminatoriu;

Ameninţări, injurii, gesturi obscene, violenţă verbală sau fizică;

Distrugerea mobilierului, infrastructurii sau materialelor publicitare;

Staţionarea pe scări, căi de acces sau evacuare.

Elemente vizuale permise

Drapele naţionale ale României şi Moldovei, pe suport flexibil (max. 1m lungime, 1cm diametru);

Bannere identitare ale facţiunilor, cu dimensiuni maxime de 2m x 1,5m.

(Pentru bannere mai mari, este necesară aprobarea scrisă în urma şedinţei de cooperare din 05.09.2025)

Coregrafii şi activităţi promoţionale

Coregrafiile pregătite de grupurile de suporteri vor fi aprobate de FRF în cadrul şedinţei de organizare;

Arena Fanilor se va deschide la ora 18:00, accesul se face pe baza biletului, exclusiv prin aplicaţia Bilete FRF.

Recomandări privind sosirea la stadion

Pentru evitarea aglomeraţiei şi fluidizarea accesului, se recomandă următorul program de sosire:

18:00 – 19:00: Inelul 1 – toate tribunele

19:00 – 20:00: Inelul 2 – toate tribunele

20:00 – 20:15: Inelul 3 – toate tribunele

20:00 – 20:30: Bilete VIP şi Loje

Măsuri de trafic

În contextul restricţiilor de circulaţie aprobate de Primăria Municipiului Bucureşti în zona Arenei Naţionale, FRF recomandă suporterilor să ajungă din timp pentru a evita ambuteiajele şi întârzierile.

Accesul minorilor

Accesul copiilor în Arena Naţională se face exclusiv pe baza unui bilet valid.

Minorii sub 14 ani pot participa la eveniment doar însoţiţi de un adult, responsabil de supravegherea şi comportamentul acestora pe durata prezenţei în stadion.

Reglementări privind parcarea şi defluirea pietonală

După încheierea partidei, eliberarea locurilor de parcare din interiorul Arenei Naţionale se va realiza doar după finalizarea completă a defluirii pietonale. Deplasarea autovehiculelor din parcarea subterană va fi întârziată cu aproximativ 15–20 de minute, în funcţie de dinamica fluxului pietonal.

Pe durata acestei aşteptări, conducătorii auto sunt rugaţi să oprească motorul, contribuind astfel la reducerea emisiilor de CO₂ şi la protejarea mediului.

Restricţii de trafic şi transport public

În conformitate cu Protocolul nr. 163032 / 03.10.2025 şi Protocolul nr. 163-26 / 03.10.2025, încheiate între organizator şi Primăria Municipiului Bucureşti, în data de 9 octombrie 2025 vor fi instituite restricţii de trafic gradual, în funcţie de necesităţile operative.

Pentru facilitarea deplasării spectatorilor, programul mijloacelor de transport public STB va fi prelungit până la ora 01:00.

Respectarea acestui regulament este esenţială pentru desfăşurarea în condiţii optime a evenimentului sportiv. Nerespectarea regulilor poate atrage sancţiuni contravenţionale, penale sau interdicţia de acces la competiţii viitoare.