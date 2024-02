Remarcatul lui Ilie Dumitrescu după FCSB – FC Botoșani 3-2 nu este Florinel Coman, care a reușit o dublă: „Echipa arată diferit fără el”

Remarcatul lui Ilie Dumitrescu după meciul FCSB – FC Botoșani 3-2 nu este Florinel Coman, cel care a semnat o dublă pentru echipa roș-albastră.

„Foarte frumos lucrată faza asta de la golul lui Dawa. Băluță scoate maximum, deci incredibil cât de bine scoate, centrează perfect pentru Dawa.

După golul de 2-1, Botoșani a început să riște, a lăsat spații și au venit câteva situații bune, iar Coman a marcat.

FCSB are o liniște în joc. Începutul a fost foarte bun. Olaru este un jucător care joacă foarte bine în zona centrală, cu Șut. Coman a fost într-o seară foarte bună.

Trebuie să remarc jocul făcut pe benzi de Băluță și Popescu, în ceea ce înseamnă momentele de după ce se pierde mingea. Progresul făcut la jocul fără minge contează foarte mult.

În rest, Șut, normal, un jucător foarte important. Olaru, un travaliu extraordinar.

Băluță este într-o formă foarte bună și ajută. FCSB arată diferit fără Băluță și foarte bine cu Băluță în teren. Diferit, adică nu are aceeași consistență pe faza defensivă fără el. Băluță are un plus. Coman e la un nivel foarte bun, trebuie să recunoaștem, e un lider incontestabil”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.