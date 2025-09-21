Remco Evenepoel este pentru a treia oară la rând campion mondial la contratimp

Belgianul Remco Evenepoel a devenit campion mondial la contratimp pentru al treilea an consecutiv, duminică la Kigali (Rwanda), informează AFP.

Tadej Pogacar s-a clasat pe 4 în ziua în care a îmnplinit 27 de ani

Evenepoel l-a devansat cu 1 min 14 sec pe australianul Jay Vine, medaliat cu argint, și cu 2 min 36 sec pe compatriotul său Ilan Van Wilter, care a intrat în posesia bronzului.

Slovenul Tadej Pogacar, numărul unu mondial și câștigătorul Turului Franței în această vară, s-a clasat pe poziția a patra, la 2 min 37 sec de învingător.

În vârstă de 25 ani, Remco Evenepoel a cucerit primul său titlu de campion al lumii la contratimp în 2023, la Glasgow, iar apoi a repetat această performanță anul trecut, la Zurich.

Belgianul a egalat cu această ocazie performanța germanului Tony Martin și a australianului Michael Rogera, singurii cicliști care au obținut anterior trei titluri consecutive la contratimp.