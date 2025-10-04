Remiză albă între Corvinul Hunedoara și Steaua București în etapa a 9-a a Ligii II
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat sâmbătă, 04 octombrie 2025, ora 14:57,
Formaţia Corvinul Hunedoara a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul susţinut, sâmbătă, pe teren propriu, în compania echipei Steaua, în etapa a noua a Ligii a II-a.
Corvinul este lider în Liga 2, cu 23 de puncte, în timp ce Steaua este pe 5, cu 17 puncte.
Duminică, de la ora 12:30, are loc meciul Sepsi OSK – Ceahlăul Piatra Neamţ, iar marţi, de la ora 20.00, se dispută partida ASA Tg. Mureş – Gloria Bistriţa.