Remiză fără goluri în primul meci al etapei 13 din Superliga, Farul – FC Argeș

Echipa piteşteană FC Argeş a terminat la egalitate vineri seara, în deplasare, scor 0-0, cu formaţia Farul Constanţa, în primul meci al etapei a 13-a din Superligă.

Piteştenii au 23 de puncte şi sunt pe locul 5

Piteştenii şi-au anunţat intenţiile ofensive prin şutul lui Garutti, din minutul 19, când Buzbuchi a respins. După trei minute Caio Martins a trimis puţin peste bara transversală, pentru ca în al treilea minut de prelungire al primei reprize arbitrul Radu Petrescu să dicteze penalti pentru oaspeţi.

După verificarea VAR arbitrul a anulat decizia şi la pauză s-a mers cu 0-0. După reluare Radaslavescu a trimis pe lângă poartă, în minutul 58, iar în minutul 83 Ramalho a ratat una din marile ocazii ale meciului, lovitura sa de cap trecând puţin pe lâgă bară.

S-a terminat Farul – FC Argeş 0-0, rezultat care păstrează distanţa de şapte puncte dintre cele două echipe. Piteştenii au 23 de puncte şi sunt pe locul 5, în timp ce Farul e pe locul 9, cu 16 puncte.