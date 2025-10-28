Remiză fără goluri între FK Csikszereda şi Sepsi în Cupa României
Publicat marți, 28 octombrie 2025
Formaţia Csikszereda a încheiat la egalitate, scor 0-0, meciul disputat, marţi, cu Sepsi OSK, scor 0-0, în prima etapă din grupa C a Cupei României.
Ultimul meci din etapa de debut este CSC Dumbrăviţa – Rapid
Sepsi a evoluat cu un jucător mai puţin din minutul 59, când a fost eliminat Dobrosavlevici.
Tot marţi se mai joacă meciurile Slatina – CFR Cluj şi CS Dinamo – FC Dinamo.
Miercuri sunt programate partidele Metaloglobus – FC Argeş, Metalul Buzău – U Cluj, Sănătatea Cluj – Universitatea Craiova şi Gloria Bistriţa – FCSB, iar joi au loc partidele Concordia Chiajna – Hermannstadt, UTA – Petrolul, FC Botoşani – Farul şi CSC Dumbrăviţa – Rapid.