Remiză în derby-ul campionatului Olandei, PSV – Ajax 2-2

PSV Eindhoven și Ajax Amsterdam au terminat la egalitate, 2-2, duminică, în derby-ul primei ligi olandeze de fotbal, desfășurat în etapa a șasea din Eredivisie.

Oaspeții au terminat meciul în inferioritate

Campioana PSV, la care internaționalul român Dennis Man a rămas pe banca de rezerve, a deschis scorul prin marocanul Ismael Saibari (7), dar ”lăncierii” au egalat prin Kenneth Taylor (31 – penalty).

Gazdele au trecut din nou în avantaj, prin reușita spaniolului Yarek Gasiorowski (81), dar Ajax a egalat prin israelianul Oscar Gloukh (88).

Feyenoord, viitoarea adversară a echipei FCSB în Europa League, a pierdut primele sale puncte în acest sezon, după ce a remizat cu AZ Alkmaar, 3-3, în deplasare.

Gazdele au marcat primele, prin Ro-Zangelo Daal (24), dar Sem Steijn (36 – penalty) a egalat. Denso Kasius (51) a readus-o pe AZ în avantaj, însă australianul Jordan Bos (56) a restabilit rapid echilibrul.

Feyenoord a preluat conducerea prin reușita algerianului Anis Hadj Moussa (78), dar AZ a egalat in extremis, prin Mexx Meerdink (90+8), din penalty, după ce oaspeții au rămas în zece din min. 90, bosniacul Anel Amedhodzic primind al doilea cartonaș galben.

În alt meci, Go Ahead Eagles, altă adversară a campioanei României în Europa League, a învins-o în deplasare pe PEC Zwolle cu 2-0, prin dubla lui Milan Smit (80, 90+6), însă gazdele au jucat tot meciul în zece oameni, Jamiro Monteiro fiind eliminat în al doilea minut de joc.

În clasament, Feyenoord ocupă primul loc, cu 16 puncte, urmată de PSV, 13 puncte, Ajax, 12 puncte, Groningen, 12 puncte, etc. Go Ahead Eagles se află pe 9, cu 9 puncte.

FCSB va debuta în Europa League contra echipei Go Ahead Eagles,pe 25 septembrie, la Deventer, iar meciul cu Feyenoord va avea loc în etapa a șasea, pe 11 decembrie, la București.