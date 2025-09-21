Remiză în duelul Arsenal – Manchester City, scor 1-1
Articol de Nicolae Dumitrescu - Publicat duminică, 21 septembrie 2025, ora 22:20,
Formaţia Arsenal Londra a remizat, duminică seară, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa Manchester City, într-un meci din etapa a cincea a campionatului Angliei.
Manchester City a deschis scorul în minutul 9, prin atacantul norvegian Erling Haaland, însă gazdele au reușit să restabilească egalitatea în timpul adițional al reprizei secunde, prin brazilianul Gabriel Martinelli (90+3).
Arsenal ocupă locul secund în clasament, cu 10 puncte, la cinci lungimi de liderul FC Liverpool, în timp ce Manchester City a se află pe poziția a noua, cu 7 puncte.
Alte rezultate din Premier League:
Bournemouth – Newcastle 0-0
Sunderland – Aston Villa 1-1
Au marcat: Isidor ’76 / Cash ‘67
În minutul 34, de la gazde a fost eliminat Mandava.