Remiză pentru Chelsea în runda de debut din Premier League

Formaţia Chelsea Londra a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Crystal Palace, în prima etapă din Premier League.

Luni are loc Leeds – Everton

Tot duminică, Nottingham Forest a învins Brentford, scor 3-1 (goluri Wood ‘6, ‘45+3, Ndoye ’42 / Thiago ’78 – penalti).

Confruntarea Manchester United – Arsenal are loc de asemenea duminică.

Partida Leeds – Everton se va disputa luni.