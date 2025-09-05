Remiză pentru Farul Constanţa cu Cerno More Varna într-un meci amical

Farul Constanţa a disputat vineri, pe teren propriu, un meci de verificare în compania tradiţionalului adversar de la sud de Dunăre, Cerno More Varna.

Jocul s-a terminat la egalitate, 1-1

Antrenorul Ianis Zicu a oferit cu această ocazie o şansă în plus tinerilor jucători din cadrul Academiei, componenţi ai echipei U18, ce evoluează în Liga de Tineret.

Astfel, în formula de start s-au regăsit mulţi jucători tineri, printre care un jucător născut în 2007, Dragoş Rîpeanu, dar şi unul născut în 2008, Matei Berchez, în timp ce alţi trei juniori au intrat pe parcurs: Eric Somandru (2007), Dan Nechifor (2007) şi Ricardo Căldăraru (2008).

Farul – Cerno More Varna 1-1 (0-0)

Au marcat: Buta 90 / Weslen jr. 68

Farul (antrenor Ianis Zicu): Ducan (46 R. Munteanu) – Buta, Duţu, Dican (65 Căldăraru), Pellegrini, Rîpeanu – Banu, Seruca – Iancu (65 Nechifor), Markovic, Berchez (46 Somandru).

Ceno More Varna (antrenori Ilian Iliev şi Veselin Branimirov): Tomov – Donchev, Stefanov, Drobarov – Bandaro, Cardoso, Chandarov, Weslen jr. – Milushev, Pedro, Sydney. Au mai intrat: Iliev – Panov, Zaimov, Carev, Hristov, Mihaylov, Marinov, Telesh, France.

Au arbitrat: Vasilică Tudor – Eduard Szoke şi Cosmin Teodor (toţi din Constanţa)