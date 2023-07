Remiză pentru Jeonbuk, cu goluri marcate în minutele 90+3 și 90+4! Dan Petrescu anunță schimbări în echipă

Echipa sud-coreeană Jeonbuk Hyundai Motors FC, antrenată de Dan Petrescu, a remizat, 2-2, pe terenul lui Daejon Citizen, în etapa a 22-a.

„Se va impune o schimbare în componența jucătorilor”, a spus Dan Petrescu după Daejon – Jeonbuk 2-2

A fost primul rezultat de egalitate pentru echipa pregătită de Dan Petrescu, în ultimele trei meciuri. Românul a fost numit cu pe 9 iunie, după care a învins Gangwoin în deplasare cu 2-1, a pierdut pe terenul lui Gwangju cu 0-2, după care a învins Jeju United și FC Seul, de fiecare dată pe teren propriu, cu 2-1, respectiv, 2-1.

În partida cu Daejon, Jeonbuk a a deschis scorul în minutul 19, prin S. Min-kyu. Gazdele au întors rezultatul, după reușitele lui I. Kim (77) și S. Shin (90+3), dar scorul final a fost stabilit de R. Silva (90+4).

„A fost un joc foarte ciudat. Am condus jocul timp de 75 de minute și am marcat golul de la început. Dar a devenit un joc dificil, deoarece am primit două goluri. Este păcat. Nu doar Jeonbuk, ci și jucătorii de la Daejeon au depus un efort uriaș.

Din cauza programului încărcat, se va impune o schimbare în componența jucătorilor. Va fi mai cald în august, așa că voi pregătiți-vă bine. Personal, este foarte cald. Umiditatea este prea mare. O voi depăși bine pentru că am experimentat-o în Asia”, a declarat Petrescu.

Jeonbuk se află pe locul 4, cu 34p, fiind devansată de Ulsan Hyundai (53p), Pohang Steelers (38p) și FC Seul (36p).