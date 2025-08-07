Remontada în preliminariile Europa League! FCSB a întors meciul și a învins Drita cu 3-2

FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia kosovară Drita FK, în manşa întâi a turului al treilea preliminar din Liga Europa. FCSB a revenit extraordinar, de la 0-2.

FCSB a fost aproape de o nouă dezamăgire, pe care a reuşit însă să o transforme în victorie. În minutul 7 al meciului de pe Arena Naţională, Tusha a primit o pasă lungă, mingea a fost blocată de Graovac, dar a rămas tot la Tusha care a deschis scorul. Limaj l-a pus la încercare pe Târnovanu, în minutul 19, iar prima ocazie a gazdelor a venit abia în minutul 25, la şutul lui Şut. Bîrligea a trimis pe poartă în minutul 34, pentru ca după câteva secunde Târnovanu să intervină excelent la şutul lui Tusha.

După pauză kosovarii şi-au majorat avantajul, în minutul 50, cu golul lui Manaj, care a avut nevoie de validarea VAR după ce mingea lovise şi mâna marcatorului. Bîrligea a reuşit să înscrie primul gol al bucureştenilor în minutul 64, după ce o centrare a lui Miculescu a fost respinsă de apărarea oaspeţilor. Politic a expediat un şut bun şase minute mai târziu, dar Maloku a respins în corner, iar la faza următoare Graovac a înscris cu o lovitură de cap, egalând. Şutul lui Bîrligea, din minutul 79, a fost deviat şi a lovit transversala. Până la final, Politic a obţinut un penalti în minutul 90+3, fiind faultat de Broja, în careu, şi Bîrligea a transformat aducând prima victorie a elevilor lui Charalambous, după patru înfrângeri consecutive în toate competiţiile.

FCSB s-a impus cu 3-2 şi va juca pentru calificarea în play-off, joia viitoare, în Kosovo.