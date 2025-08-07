Remontada în preliminariile Europa League! FCSB a întors meciul și a învins Drita cu 3-2
FCSB a învins joi seara, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia kosovară Drita FK, în manşa întâi a turului al treilea preliminar din Liga Europa. FCSB a revenit extraordinar, de la 0-2.
FCSB a fost aproape de o nouă dezamăgire, pe care a reuşit însă să o transforme în victorie. În minutul 7 al meciului de pe Arena Naţională, Tusha a primit o pasă lungă, mingea a fost blocată de Graovac, dar a rămas tot la Tusha care a deschis scorul. Limaj l-a pus la încercare pe Târnovanu, în minutul 19, iar prima ocazie a gazdelor a venit abia în minutul 25, la şutul lui Şut. Bîrligea a trimis pe poartă în minutul 34, pentru ca după câteva secunde Târnovanu să intervină excelent la şutul lui Tusha.
FCSB s-a impus cu 3-2 şi va juca pentru calificarea în play-off, joia viitoare, în Kosovo.