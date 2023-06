Renașterea lui CSM Reșița! Cristi Bobar, președintele echipei, a explicat cum formația bănățeană a promovat în Liga 2: „A fost foarte greu!”

CSM Reșița, poreclită în trecut și „Milanul din Banat”, a reușit să promoveze în Liga 2, după ce anul trecut a fost oprită la baraj când a pierdut la penalty-uri cu Dumbrăvița.

Cristi Bobar, președintele echipei, a explicat cum a reușit formația bănățeană să promoveze în acest an, dar și cum a reușit să treacă peste drama de anul trecut de la baraj. Iată ce a spus.

„A fost foarte greu!”

„Am luat-o de la capăt. Acum, totul pare mai simplu, dar nu ați vrea să trăiți imediat după un eșec de proporții, a fost foarte greu pentru că puțină lume mai avea încredere și putere. Am făcut totul cu un buget mult mai mic decât în anul precedent, dar am îzbândit. Toți am lăsat orgoliile deoparte, am scrâșnit din dinți și-am muncit”, a dezvăluit Cristi Bobar, pentru GSP.ro.

„Un aport important la promovare, în afara jucătorilor, în afara antrenorului Călin Cheregi, trebuie menționată și lăudată atenția acordată de primarul Ion Popa, care a avut încredere în noi. Și n-am fi făcut nimic fără galeria Guardia Ultras, care a stat alături de echipă în Liga 3.”, a mai spus oficialul echipei din Banat, pentru sursa menționată.