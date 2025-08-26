Repere esențiale înainte de play-off-ul Cupei României

Timp de trei zile, 26, 27 și 28 august, ne vom bucura împreună din nou de spectacolul Cupei României, cu ocazia celor 16 partide contând pentru play-off, ultima fază înaintea grupelor, se arată pe site-ul oficial FRF.

Am ales să facem o avancronică în format inedit pentru play-off-ul Cupei României 2025/2026, compusă din 5 perspective speciale reunite sub tot atâtea cifre esențiale și inedite despre duelurile care ne așteaptă.

Cinci din ultimele nouă câștigătoare sunt în joc!

Ultimele nouă finale ale Cupei României Betano au fost adjudecate, pe rând, din 2017 până în prezent, de FC Voluntari, Universitatea Craiova, Viitorul Constanța, FCSB, Universitatea Craiova, Sepsi OSK Sf. Gheorghe (două la rând), Corvinul Hunedoara și CFR Cluj.

Ei bine, cinci trofee din ultimele nouă putem spune că se află în joc în play-off-ul de acum! Pentru că FC Voluntari, Sepsi, Corvinul și Farul, care a cuprins ulterior Viiitorul, au nevoie să treacă de această fază a competiției pentru a urma parcursul de excepție din anii trecuți!

2,3 goluri pe meci e standardul spectacolului de depășit

În cele 16 partide din play-off-ul ediției precedente s-au înscris, în timp regulamentar și reprizele de prelungiri, unde a fost cazul, un total de 37 de goluri. Așadar, o medie de 2,3 reușite per partidă, un standard al spectacolului ce ar putea fi depășit în aceste zile!

De menționat și că în play-off-ul 2024/2025 am avut 4 din cele 16 dueluri decise la penalty-uri, practic toate meciurile cu remiză după 90 de minute au ajuns la lovituri de departajare, finalmente.

13 echipe din Muntenia și Capitală, dar toată țara reprezentantă!

Pe o hartă a reprezentării pe regiuni geografice și istorice, regăsim toată România de azi prinsă în play-off! Muntenia domină la acest capitol, urmată de Ardeal, însă fiecare colț de țară își are echipele cu șanse de calificare în grupe pe acest tablou:

10 – Muntenia

6 – Ardealul

5 – Moldova și Bucovina

3 – Capitala

2 – Banat, Crișana, Oltenia

1 – Dobrogea, Maramureș

11 echipe au „rețeta” recentă a calificării

Din cele 32 de formații care se luptă pentru calificarea în grupele Cupei României Betano în play-off-ul din acest an, nu mai puțin de 11 se regăsesc între echipele care au câștigat în play-off-ul 2024/2025 și, astfel, putem spune că au „rețeta” recentă a calificării dincolo de această provocare!

Este vorba de CS Sănătatea, Petrolul Ploiești, Poli Iași, FC Botoșani, Ceahlăul Piatra Neamț, Unirea Alba Iulia, Agricola Borcea, Metalul Buzău, CS Afumați, Csikszereda și FC Argeș!

6 echipe din mediul rural, două comune sigur merg în grupe!

Avem șase formații care reprezintă comune în ultima etapă dinaintea grupelor, iar două din această categorie specială vor fi cu siguranță în bătălia ce va urma dincolo de play-off. Asta pentru că, pe lângă Dumbrăvița și Borcea, se înfruntă Liești cu Afumați, Fărcășești cu Chiajna!

Programul play-off-ului și transmisiunile partidelor

Marți, 26 august, ora 19:00

Steaua București – UTA Arad (TV)

Miercuri, 27 august, ora 17:30

FC Voluntari – AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

CSM Unirea Alba Iulia – AFC Botoșani

AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus București

CS Sănătatea Servicii Publice – Unirea Slobozia

FC Agricola Borcea – Campionii FC Argeș

CSO Băicoi – CS Gloria Bistrița

CS Sporting Liești – CS Afumați

CS Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț

CSC Dumbrăvița – FC Bihor Oradea

CSM Olimpia Satu Mare – CSM Slatina

Știința Poli Timișoara – CS Dinamo București

FC Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe

Miercuri, 27 august, ora 19:00

Politehnica Iasi – ACS Petrolul 52 (TV)

Joi, 28 august, ora 17:00

FC Corvinul Hunedoara 1921 – Farul Constanța (TV)

CUPA ROMÂNIEI BETANO – PROGRAM FAZA NAŢIONALĂ

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

Sferturi de finală: 4 martie 2026

Semifinale: 22 aprilie 2026

Finala: 13 mai 2026