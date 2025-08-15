Replică dură pentru președintele lui Dinamo de la un club din Liga 2: „Este ușor să arunci primele acuzații”

Divizionara secundă Metalul Buzău i-a oferit o replică virulentă lui Dinamo, după ce președintele Andrei Nicolescu spusese zilele trecute cum ar fi declinat buzoienii, în iarnă, oferta făcute de „câini” pentru atacantul Valentin Robu.

„În contextul declarațiilor apărute recent în spațiul public, considerăm necesar să precizăm faptele reale privind oferta primită din partea clubului Dinamo București pentru transferul jucătorului nostru, Valentin Robu.

Contrar informațiilor vehiculate, nu a existat o asemenea ofertă din partea clubului Dinamo. Oferta oficială transmisă către Metalul Buzău a fost de aproape 5 ori mai mică, sumă ce include grilele de formare, promovare, solidaritate, etc, conform regulamentelor în vigoare. Această sumă ar fi fost crescută, în total, la valoare comunicată de către oficialul clubului Dinamo, prin bonusuri condiționate strict de performanța jucătorului la noul club (apariții în meciuri oficiale, titularizări și goluri marcate).

Considerăm că pregătirea și forma sportivă a unui jucător, odată transferat, sunt responsabilitatea exclusivă a clubului cumpărător, nu a celui care îl cedează. Nu este normal ca un club să fie plătit doar dacă fotbalistul, aflat deja în alt mediu de pregătire, îndeplinește anumite obiective personale de performanță.

Propunerea noastră, transmisă transparent către Dinamo, a fost ca suma, pe care acum spun cei de la Dinamo că ar fi fost dispuși să o achite, să fie plătită în 3 rate, plus un procent dintr-un eventual transfer viitor, dar nu mai puțin de o anumită sumă de bani.

Metalul Buzău rămâne un club deschis negocierilor și dialogului, însă doar pe baze corecte și transparente. Suntem realiști în ceea ce privește sportul de performanță și vom apăra întotdeauna atât interesele clubului nostru, cât și munca depusă în formarea lor.

Iar pentru a demonstra pe deplin corectitudinea situației, îi oferim oficialului care a făcut aceste declarații acoperite expres al clubului nostru să prezinte public contractul transmis de Metalul, cu o singură condiție: să prezinte în același timp și Acordul de Transfer cu oferta reală a clubului Dinamo. Este ușor să arunci primele acuzații fără să și crezi în ele, însă noi credem că adevărul trebuie să se bazeze pe documente, nu pe interpretări”, se arată în comunicatul emis de conducerea Metalul Buzău.