Replica lui Cristi Balaj pentru Mihai Rotaru: ”Noi venim cu argumente”

CFR Cluj a fost învinsă de Universitatea Craiova, scor 0-1, în etapa cu numărul 18 a SuperLigii României.

Patronul clubului oltean, Mihai Rotaru, a acuzat arbitrajul partidei, susținând că Vladimir Screciu ar fi trebuit să fie eliminat.

Crist Balaj i-a oferit replica omului de afaceri.

”Am avut noi acea intrare a lui Screciu. Am văzut că și specialiștii au zis că a fost roșu. Am văzut și reacția domnului Rotaru. Noi am spus că ei nu au nicio vină, noi am venit cu argumente. Dacă vorbim cu termeni de specialitate, venim cu argumente.

Pentru un arbitru din camera VAR, în momentul în care vede că intră în teren și medicul echipei gazdă, salvarea, trebuie să fie un semnal de alarmă pentru tine ca arbitru VAR.

Eu mă mir că a continuat jocul (n.r. Tachtsidis). Eu nu am fost cu echipa. A fost comoționat câteva secunde. El are gâtul gros. A fost o lovire puternică.

Mi-aduc aminte de Popa. Nu vreau să cred că e un arbitru slab. Dacă ar fi așa, am avea alte probleme”, a declarat la Liga Digi Sport.