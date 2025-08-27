Replica lui Elias Charalambous la planul incredibil conturat de Gigi Becali înainte de FCSB – Aberdeen: ”Cine a zis asta?”

FCSB dispută, joi cu Aberdeen, returul din manșa secundă a play-off-ului Europa League.

Gigi Becali nu s-a dezis de declarațiile caracteristice și a afirmat că intenționează să ajungă în Champions League prin intermediul Europa League.

La scurt timp, Elias Charalambous a fost întrebat ce părere are despre obiectivul setat de patron.

„Cine a zis asta? Patronul? Ah!. În primul rând, trebuie să trecem de meciul de mâine şi să o luăm pas cu pas. Eu mă gândesc acum doar la meciul de mâine. Îmi place şi mie să visez, dar hai să o luăm pas cu pas”.

„Jucăm mâine pentru grupa din Europa League. Ştiţi cât de important e pentru clubul nostru şi pentru orice club din România să intre în grupa din Europa League.

Am ajuns într-un punct în care există impresia că ar fi uşor să intri în Europa League. Nu e! E foarte dificil să intri în grupă, mai ales în Europa League. Băieţii sunt concentraţi pentru meciul de mâine şi pentru îndeplinirea obiectivului. E cel mai important meci al sezonului, cu siguranţă.

Repet: există impresia că doar Champions League contează, dar nu e aşa. Să intri în grupa din Europa League ar fi ceva enorm pentru club, pentru ţară, pentru suporteri. Băieţii vor da totul şi vor încerca să-i răsplătească pe fanii pe care i-am dezamăgit în ultima vreme„, a mai spus Charalambous.

”Nu avem probleme medicale. Doar Cisotti e suspendat, iar Thiam nu e pe lista UEFA. Ceilalţi sunt în regulă”, a conchis cipriotul.