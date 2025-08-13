Replica lui Gino Iorgulescu după ce Dani Coman a afirmat că îi va lua locul la șefia LPF: ”El s-a mutat de la un club la altul”

Dani Coman a afirmat că ar câștiga alegerile din 2027 și l-ar înlocui pe Gino Iorgulescu la conducerea Ligii Profesioniste de Fotbal dacă ar dori.

Acum, șeful LPF a vorbit despre declarațiile lui Coman, despre care a spus că nu îi poate oferi o caracterizare.

În plus, Iorgulescu a subliniat că președintelui FC Argeș îi lipsește constanța în fotbal.

„Nu mă deranjează declarațiile lui Dani Coman, poate să declare orice. (n.r. a zis că dacă va intra, va câștiga sigur) Vedem la vremea respectivă. (n.r. îl vedeți ca pe un oponent?) Eu văd pe toată lumea care ar vrea să participe la alegeri ca oponent.

Nu pot să-l caracterizez pe Dani Coman, nu știu dacă e foarte puternic. El a fost la mai multe cluburi, nu știu dacă poate să fie un președinte de Ligă, dacă el n-a avut un club statornic, să aibă cel puțin 5-6 ani la un club.

El s-a mutat de la unul la altul. Nu pot să-l caracterizez și să spun că mi-e frică de el. Eu zic că dacă nu stai la un club mai mulți ani, să-l ții… El a și retrogradat, a mai și promovat. Nu mi se pare că are o constanță în a conduce cluburile”, a declarat Gino Iorgulescu pentru Fanatik.