Replica lui Mihai Stoica pentru Leo Strizu: „Am altceva mai bun de făcut, crede-mă!”

Plecarea lui Leo Strizu de la FCSB a iscat un val de reacții. Tehnicianul a intrat în conflict cu conducerea echipei bucureștene.

Se pare că Mihai Stoica i-a oferit o replică lui Leo Strizu. Iată ce a spus Meme.

„Am altceva mai bun de făcut, crede-mă!”

„Acuzații grave grave, sau așa și așa grave? Glumesc, am citit în mare. Am doar compasiune pentru el. Numai bine! Răspunsul e același: compasiune. Am altceva mai bun de făcut, crede-mă.

Hai, mă, lăsați-mă cu Leo Strizu!”, a declarat Mihai Stoica, potrivit celor de la Fanatik.