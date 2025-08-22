Replica lui Neluțu Varga pentru Dan Petrescu după ce și-a anunțat demisia de la CFR: ”Să-i dea Dumnezeu sănătate”

CFR Cluj a fost învinsă de echipa suedeză Hacken, scor 2-7, joi seara, în prima manțăs a play-off-ului Conference League.

Dan Petrescu și-a anunțat demisia de la gruparea din Gruia după înfrângerea dureroasă suferită.

Neluțu Varga a declarat că acceptă decizia ”Bursucului”, despre care a spus că este responsabil pentru eșecul înregistrat de ardeleni.

”Să-i dea Dumnezeu sănătate (n.r. lui Dan Petrescu) dacă și-a dat demisia, eu nu am ce să fac. Pot doar să spun că este bărbat și este un om de caracter care, măcar, și-a asumat acest eșec, care-i aparține.

El a făcut echipa, el este răspunzător, nu s-a băgat nimeni peste el. Cel puțin, în ceasul al 12-lea a recunoscut și a făcut pasul în spate. Îi accept demisia fără probleme și ne vom gândi cine vine în locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj”, a spus Varga, la fanatik.